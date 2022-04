PlayStation Plus : le développeur d'Oddworld Soulstorm regrette d'avoir offert son jeu.

Certains éditeurs s'étaient déjà prononcés contre l'intégration de jeux vidéo dans les offres du type PlayStation Plus et Xbox Game Pass. Pour le créateur d'Oddworld Soulstorm, l'expérience aura été catastrophique.

Le studio Oddworld Inhabitants a eu énormément de difficultés à sortir Oddworld Soulstorm. La franchise, pourtant étroitement liée à PlayStation et très populaire a toutefois été rattrapée par la réalité d'un marché du jeu vidéo assez dure qui impose des investissements toujours plus importants.

Qu'à cela ne tienne, Sony est venu épauler le studio lorsque ce dernier a demandé de l'aide, avec une exclusivité temporaire allouée à l'environnement PlayStation. En échange d'un financement dont le montant reste inconnu, il était convenu qu'Oddworld Soulstorm sorte en exclusivité et gratuitement sur le PlayStation Plus.

Pour le lancement, il était estimé que le jeu s'écoule à environ 50 000 à 100 000 unités, un chiffre calculé d'après diverses études confrontées au nombre de PS5 installées en janvier 2021 chez les joueurs. Naturellement, le montant du financement était indexé sur ces prévisions et devait compenser les ventes au lancement du jeu.

Malheureusement, la crise liée au Covid-19 est passée par là, et Oddworld Soulstorm a dû, comme beaucoup d'autres studios, passer par le télétravail et décaler la sortie de son titre à avril 2021... Un report qui aurait faussé les statistiques sur lesquelles étaient basés le deal initial de financement et l'intégration au PlayStation Plus.

Car en avril 2021 ce sont bien plus de PS5 qui étaient disponibles chez les joueurs et donc un manque à gagner bien plus important pour le studio puisque le contrat n'a pas été révisé à la hausse. Le studio parle ainsi d'accord "dévastateur" pour le titre puisque le titre a été récupéré plus de 4 millions de fois par les abonnés PlayStation Plus alors que le studio a été indemnisé pour l'équivalent de 100 000 unités maximum...

De fait, la gratuité du titre n'a pas permis de compenser les couts de développement du jeu ni son lancement... Le jeu n'a profité que d'un nombre limité de ventes réelles.