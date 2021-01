Xbox Series Games with Gold et PS5 / PS4 PlayStation Plus : quels sont les jeux gratuits de janvier 2021 ?

Découvrez pour ce mois de janvier 2021 d'une part les jeux gratuits du service PlayStation Plus sur PS5 et PS4 et d'autre part les jeux offerts via le programme Games with Gold sur Xbox Series X, Series S et Xbox One.

Pour rappel, le PlayStation Plus est un service payant lancé par Sony permettant aux joueurs d'accéder non seulement aux parties de jeu en ligne, mais aussi de bénéficier gratuitement d'une série de jeux à télécharger et jouable sans limites de temps (à condition de conserver son abonnement.)

Pour ce mois de janvier 2021, les joueurs pourront ainsi profiter du RPG français Greedfallu du studio Spiders qui se déroule dans un univers fantastique en Europe dans le 18e siècle, du jeu d'aventure Shadow of the Tomb Raider qui est le dernier jeu de la trilogie qui débuta en 2013 avec la découverte du passé de Lara Croft en Amérique du Sud sur la trace d’un terrible artefact, et enfin nager dans les océans avec Maneater (que sur PS5) sous l'incarnation d'un requin-bouledogue vengeur à la poursuite d’un chasseur ayant tué sa mère.

Ces jeux sont disponibles depuis le 5 janvier 2021 et jusqu’au 2 février 2021 sur PS4 et PS5.

Passons maintenant aux gamers sous Microsoft Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One qui, à travers le programme Games with Gold des abonnés au service Xbox Live, pourront ce mois-ci accéder à 4 jeux du 1er janvier 2021.

Little Nightmares (Xbox One) qui est disponible du 1er au 31 janvier 2021

Dans la peau de Six, une enfant de 6 ans, vous devrez vous échapper d'un navire et faire face à vos peurs d'enfants





Il but ? Survivre pendant 72 heures dans un centre commercial bourré de zombies ! Il s'agit d'une version remastérisée en 1080P à 60 ips.





Un jeu de combat rétro à découvrir.





Vous incarnez Derrick Cole, doté de superpouvoirs, qui va devoir s'échapper d'un laboratoire dans lequel il est enfermé.



Jouez bien !