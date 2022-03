PlayStation Plus : les jeux d'avril en fuite

Alors que Sony a tout juste confirmé du changement au sein de son offre mensuelle, les jeux du PlayStation Plus d'avril font l'objet d'une fuite.

Plus un mois ne se passe sans que les titres inclus au sein de l'offre PlayStation Plus ne soient révélés avant l'heure. On connait ainsi déjà la liste des jeux proposés au mois d'avril.

En attendant que Sony ne révise sa formule au mois de juin, les abonnés retrouveront ainsi 3 titres pour ce mois d'avril 2022 et comme toujours un seul titre PS5 pour deux titres PS4.

Les joueurs pourront ainsi profiter de Hood : Outlaws & Legends (PS4 / PS5), un titre qui mêle infiltration et action au sein d'un univers médiéval.

Il sera également question de Slay the Spire (PS4), un titre qui mélange les genres entre roguelite et deck-builder pour progresser dans un donjon au cheminement multiple.

Enfin les joueurs pourront également se détendre sur Bob l'Eponge : Bataille pour Bikini Bottom : Réhydraté, le remake du jeu PS2 qui s'installe dans l'univers déjanté de Nickelodéon.