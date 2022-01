PlayStation Plus : les jeux de février 2022

Sony vient de partager la liste des jeux qui seront proposés en accès illimité via son offre PlayStation Plus pour le mois de février.

Sony vient de lever le voile sur la sélection de jeux qui intégreront le programme PlayStation Plus en février. Rappelons que le mois dernier permettait de mettre la main sur Dirt 5, Deep Rock Galactic ainsi que Persona 5 Strikers, ils seront encore accessibles quelques jours pour les abonnés.

À compter du 1er février, les abonnés pourront accéder à trois nouveaux jeux sans surcout. À commencer par UFC 4 en version PS4 et PS5. Le titre exploite la licence de sport de combat et propose aux joueurs d'incarner les célèbres combattants de la discipline pour se lancer poings et pieds dans l'octogone.

Quel que soit votre style de jeu, EA Sports UFC 4 vous placera au centre de chaque combat. Développez votre personnage et personnalisez-le grâce à un système de progression unifié entre tous les modes de jeu. Passez du statut d'amateur inconnu à celui de star de l'UFC dans le nouveau mode Carrière ou défiez le monde entier dans les nouveaux modes Blitz Battles et Online World Championships pour devenir le champion incontesté.

Autre titre proposé ce mois-ci : Tiny Tina et la forteresse du Dragon, A wonderlands One-Shot Adventure. Sous ce nom à rallonge se cache la version stand-alone du quatrième DLC de Borderlands 2. Pas besoin donc du jeu de base pour en profiter : le titre propose de l'action déjantée et un déluge de violence, un véritable défouloir en puissance.

Brisez des squelettes, abattez des dragons et affrontez des golems géants dans cette première aventure Merveilleuse inspirée de Borderlands. Redécouvrez le jeu salué par la critique en 2013 avec cette campagne individuelle truffée d'ingrédients fantastiques, d'humour et de montagnes de butin magique !

Dernier jeu du mois : Planet Coaster (PS5) qui propose la construction et la gestion d'un parc d'attractions.

Surprenez et ravissez vos visiteurs en construisant le parc d'attractions de vos rêves ! À vous de gérer ce monde bouillonnant grâce à votre souci du détail. Donnez vie à vos idées, quel que soit votre niveau de compétence. Utilisez des plans pour placer facilement plus de 700 objets préfabriqués, dont des montagnes russes, des immeubles et des éléments d'environnement.

Le service PlayStation Plus est proposé à partir de 5€ par mois selon des abonnements au mois, trimestre ou à l'année.