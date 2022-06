PlayStation Plus : les jeux gratuits de juillet confirmés

L'offre PlayStation Plus a récemment changé de formule en France, et Sony mise sur une licence culte pour séduire les utilisateurs.

On retrouve ainsi une liste de 3 jeux qui intègrent le service à compter du 5 juillet et qui seront gratuits pendant tout le mois. Rappelons qu'une fois récupéré, un titre peut être conservé tant que l'utilisateur conserve son abonnement au service.

Des fuites avaient déjà évoqué les jeux, mais ces derniers sont désormais confirmés, voici donc la liste :

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

Une toute nouvelle aventure attend Crash ! Neo Cortex et N. Tropy sont de retour pour lancer une guerre totale non seulement sur cet univers, mais également sur tout le multivers. Utilisez quatre puissants gardiens de l'espace et du temps qui permettront à Crash et Coco de s'affranchir des règles de la réalité et de surmonter les obstacles avec panache. Vous n'incarnerez pas seulement le duo de marsupiaux tonitruants : vous aurez également droit à la perspective du seul et unique Dr. Neo Cortex

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan

Dans ce jeu d'horreur cinématique à embranchements par les créateurs d'Until Dawn et The Quarry, cinq amis en vacances partent pour une excursion en mer qui va vite virer au cauchemar. Tous les personnages jouables peuvent vivre ou mourir en fonction des choix que vous ferez les concernant. Vivez votre terrifiante histoire seul, avec un ami en ligne* ou jouez la sécurité avec un maximum de quatre autres amis en ligne.

Arcadegeddon

Gilly, propriétaire de la salle d'arcade locale, tente de sauver son affaire des griffes d'une méga-corporation anonyme, Fun Fun Co. Et pour cela, quoi de mieux que de sortir un tout nouveau jeu ? Malheureusement, l'entreprise a eu vent du plan de Gilly et lance une contre-attaque en infectant le jeu avec un virus. C'est à vous qu'il incombe de sauver le jeu et la dernière salle d'arcade locale dans ce jeu de tir multijoueur en co-op en constante évolution.