PlayStation Plus : les jeux de juin en fuite

Les abonnés au service PlayStation Plus pourraient profiter d'une sélection particulièrement séduisante de jeux gratuits pour le mois de juin qui s'annonce : certaines fuites évoquent déjà les titres qui intégreront l'offre.

Il s'agit, pour la France, du dernier mois du service PlayStation Plus tel qu'on le connait depuis plusieurs années. À compter du 22 juin prochain, l'offre se déclinera selon trois abonnements distincts : Essentiel, Extra et Premium avec divers avantages et notamment un catalogue de titres accessibles en hausse ainsi que le Cloud Gaming de l'ancien service PlayStation Now.

En attendant, la liste des jeux qui seront intégrés à l'offre pour le mois de juin se révèle avant l'heure et Sony aurait choisi de mettre en avant une sélection assez séduisante.

On parle ainsi de l'arrivée de God of War (2018) en version PS4 / PS5, l'exclu PlayStation récemment portée sur PC qui a connu un véritable succès et qui sera prochainement accompagné d'une suite avec God of War Ragnarok.

Autre titre qui devrait s'inviter au service : Naruto To Boruto : Shinobi Striker, un titre de combat centré sur le manga éponyme et qui permet aux joueurs de créer leur propre personnage.

Enfin dernier titre évoqué : Nickelodeon All-Star Brawls, un Smash bros like qui intègre toutes les figures de la marque ( Garfield, Bob l'éponge, Ninja Turtles, Arnold...). Un jeu qui mise avant tout sur le multijoueur, en ligne ou en local.