PlayStation Plus : les jeux de mai en fuite

A quelques jours du mois de mai, la liste des jeux du PlayStation Plus se dévoile à travers une fuite.

Comme à chaque fois depuis quelques mois désormais, la liste des jeux qui intégreront le service PlayStation Plus fait l'objet d'une fuite.

Rappelons que le service de Sony par abonnement propose d'accéder à une sélection de titres gratuits qu'il est possible de conserver tant que l'on reste abonné. Au fil du temps, certains abonnés se sont ainsi constitué une ludothèque plus que conséquente de jeux "gratuits".

Pour le mois de mai qui se profile, trois titres seront ainsi proposés à partir du 3 et jusqu'au 7 juin :

FIFA 22 (PS4 et PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

Tribes of Midgard (PS4 et PS5)

Rappelons que ce n'est qu'à compter du 22 juin prochain que la nouvelle formule du PlayStation Plus sera lancée avec 3 variantes et l'intégration du PlayStation Now dans l'offre premium.