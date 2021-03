PlayStation Plus : les jeux de mars

Sony vient de partager la liste des titres qui seront accessibles au cours de ce mois de mars dans le cadre de l'abonnement PlayStation Plus.

Si vous êtes abonnés au service PlayStation Plus, vous allez être servi pour ce mois de mars, et si vous ne l'êtes pas, vous pourriez vous laisser tenter..

Car c'est un véritable monstre qui s'invite dans la liste des jeux offerts ce mois ci avec Final Fantasy VII Remake sorti l'année dernière... Le RPG de Square Enix est un remake d'un jeu mythique qui a bercé l'enfance de milliers de joueurs, et se présente toujours comme l'un des meilleurs RPG. Le remake se veut magistral, quoiqu'incomplet : il n'aborde pour l'instant que le premier chapitre du jeu d'origine, d'autres volets étant en préparation.

En marge, on retrouvera également Maquette, un jeu qui n'est pas encore disponible puisque réservé à la PlayStation 5. Il s'agit d'un puzzle-game proposant des univers très colorés qui exploite la 3D de façon originale.

On retrouvera également Remnant from the Ashes, un titre produit par les créateurs de DarkSiders 3, ainsi que Farpoint VR.

La sélection se montre particulièrement intéressante ce mois-ci et les choses devraient aller dans le bon sens les mois qui viennent, Sony cherchant à concurrencer davantage l'offre Xbox Game Pass qui reste la référence dans le domaine.