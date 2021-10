PlayStation Plus : les jeux de novembre en fuite

Avant même que Sony n'officialise les jeux qui seront proposés gratuitement aux abonnés de son service PlayStation Plus, des fuites font état d'une sélection plutôt intéressante.

Rappelons que le service propose d'accéder chaque mois à une sélection de jeux qu'il est possible de récupérer sur son compte PlayStation. Par la suite, les jeux sont jouables sans limites tant que l'utilisateur dispose d'un abonnement PS+.

Pour le mois de novembre, les joueurs auront droit à 4 titres :

The Walking Dead : Saints & Sinners (PlayStation VR)

Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning (PS4)

First Class Trouble (PS5 et PS4)

Knockout City (PS5 et PS4)

Notons que First Class Trouble sortira justement le mois prochain et qu'il sera donc directement disponible aux joueurs du PlayStation Plus, le titre s'inspire d'Among Us dans une ambiance rétro.

L'abonnement PlayStation Plus est proposé au tarif de 8,99€ par mois ou 59,99€ par an.