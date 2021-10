PlayStation Plus : les jeux d'octobre

La liste avait déjà partiellement fuité il y a quelques jours et Sony vient la confirmer : les jeux d'octobre du PlayStation Plus sont désormais connus.

On pourra ainsi retrouver Hell Let Loose sur PS5 et ce, dès son lancement officiel. Le titre n'est pas une vraie nouveauté puisqu'il est sorti sur PS4 en juin 2019. Issu d'un financement via Kickstarter, le titre se présente comme un FPS abordant les conflits de la Seconde Guerre mondiale. Le patch next gen était encore attendu et c'est bien ce dernier qui sera proposé ce mois dans l'offre PlayStation Plus.

Les amateurs de golf pourront profiter pleinement de PGA Tour 2K21 en version PS4 :

"Prouvez que vous avez l’étoffe d’un champion de la FedExCup. Affrontez des pros du PGA Tour sur des parcours incroyables de réalisme et gagnez des récompenses ainsi que de l’équipement. Vous pourrez alors les mettre à profit pour affronter vos amis ou les meilleurs joueurs au monde lors de matchs en local ou en ligne*. Créez votre propre joueur et personnalisez son équipement, puis bâtissez votre propre clubhouse. Vous pouvez même concevoir des saisons et tournois avec des règles et de l’équipement personnalisés." Enfin on pourra également se défouler sur l'excellent Mortal Kombat X (PS4): "Le beat ’em up fracassant de Netherrealm Studios mêle présentations cinématiques et expérience de gameplay inédite. Pour la toute première fois dans l’histoire de la franchise, chacun des nombreux personnages possède plusieurs styles de combat au choix, ce qui offre davantage de stratégie pour l’attaque comme la défense."

Les trois titres seront accessibles à compter du 5 octobre prochain.