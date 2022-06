PlayStation Plus : les jeux PS1 vont passer en NTSC à 60 Hz

Les toutes nouvelles formules de l'offre PlayStation Plus sont enfin disponibles en France, et pour l'occasion, on voit apparaitre une petite partie du catalogue historique PlayStation se rendre disponible.

Au total, ce sont 13 jeux PlayStation première du nom qui sont proposés, mais voilà : Sony a fait le choix de les proposer dans leurs versions PAL.

Si cela ne vous parle pas, c'est sans doute que vous n'avez pas connu la PlayStation d'origine, ou plutôt les téléviseurs cathodiques et le jonglage entre les modes PAL et NTSC. Le premier mode, réservé à l'Europe propose un affichage en 50 Hz, tandis que le second réservé aux USA et au Japon, proposait du 60 Hz. (On constatait également des différentes dans la définition et les couleurs).

Concrètement, les jeux étaient donc plus rapides et fluides en NTSC, et bien que ces formats aient disparu avec l'arrivée des écrans TFT, les bridages sont toujours de mise sur les anciens jeux, dont les premiers jeux PlayStation.

Mais cela va changer puisque Sony a communiqué sur Twitter pour annoncer déployer des options NTSC sur la majorité des jeux PlayStation 1 proposés sur le PlayStation Plus. Cela devrait permettre de rejouer aux anciens titres à 60 images par seconde.