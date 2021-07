PlayStation Plus : la liste des jeux d'août en fuite

Une fuite au sein même de Sony nous offre la liste des jeux qui seront proposés en accès gratuit auprès des abonnés du service PlayStation Plus pour le mois prochain.

Un mois d'aout qui s'annonce assez fade comparé aux précédents mois...

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur Plant vs Zombies : Battle for Neighborville, un FPS ancré dans l'univers de Plant VS Zombies de PopCap et Electronic Arts.

Les amateurs de Tennis pourront s'essayer à Tennis World Tour 2 de Big Ants Studios, un jeu initialement sorti en 2020 et qui profite d'un patch next gen pour PS5.

Enfin l'exclusivité PS5 sera Hunter's Arena : Legends, il s'agit d'un titre multijoueur et PvE de type Battle Royale avec 30 joueurs. Déjà sorti sur PC sur la plateforme Steam, il ne sera officiellement proposé sur PS4 et PS5 qu'à compter du 3 aout.

Chaque titre sera accessible à partir du 2 aout prochain.