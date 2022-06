C'est finalement depuis quelques jours que les abonnés au service PlayStation Plus peuvent profiter de la bascule vers la nouvelle formule du service qui se décompose en trois versions.

Mais finalement, ce n'est qu'à compter du mois prochain que l'on découvrira si Sony a souhaité revaloriser ou non son service en proposant une sélection mensuelle de jeux gratuits plus intéressants que par le passé.

Des fuites font déjà état de la sélection pour le mois de juillet. Rappelons au besoin que tous les abonnés du PlayStation Plus en profiteront, qu'ils soient membres de l'offre Essential, Extra ou Premium.

Selon le leaker Billbil-kun, la sélection de juillet porterait donc sur The Dark Pictures : Man of Medan (PS4), Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4 et PS5) ainsi qu'Arcadegeddon (PS4 et PS5).

Arcadegeddon a été dévoilé dans le State of Play de juillet dernier et propose un jeu en multijoueur asymétrique.

Notons que les abonnés Extra et Premium pourront également profiter de Stray, la simulation de vie de chat, en juillet.