PlayStation Plus : une quinzaine de nouveaux jeux gratuits pour les formules Extra et Premium

Sony vient d'annoncer la liste des nouveaux jeux qui intégreront ses offres PlayStation Plus Extra et Premium.

Depuis la fin du mois de juin, l'offre PlayStation Plus de Sony a changé et se décline en trois versions différentes avec des prix et des contenus qui varient.

Et tout comme le fait Microsoft avec son Game Pass, désormais la mise à disposition des jeux gratuits se fait en deux étapes au fil du mois.

Ainsi, au début du mois de juillet, on voyait une liste de 3 titres intégrer toutes les formules du PS Plus : Crash Bandicoot 4 It's About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan ainsi qu'Arcadegeddon.

À compter de ce 19 juillet, les offres PS+ Extra et Premium pourront également profiter de Stray. Il s'agit d'un jeu original qui propose de se glisser dans la peau d'un chat devant traverser une ville à l'ambiance cyberpunk pour rentrer chez lui.

Autre titre à intégrer l'offre Extra et Premium : Final Fantasy VII Remake Intergrade. Il s'agit tout simplement du remake de FF7, ou plutôt de sa première partie intégrant le DLC dédié à l'histoire de Yuffie et le patch PS5.

On pourra également mettre la main sur une poignée de jeux issus de la franchise Assassin's creed : The Ezio Collection, AC 4 Black Flag et son DLC Le Prix de la liberté , AC Rogue Remastered et Assassin's Creed Unity.

Enfin, Sony complète son offre avec une poignée d'autres titres :

Offre PS+ Extra et Premium :

Marvel's Avengers (PS4, PS5)

Saints Row IV : Re-Elected (PS4)

Saints Row : Gat out of Hell

Spirit of the North : Enhanced Edition (PS5)

L’Âge de Glace : La folle aventure de Scrat ! (PS4)

Jumanji (PS4)

La Pat’ Patrouille part en mission ! (PS4)

ReadySet Heroes (PS4)

Offre PS+ Premium uniquement :