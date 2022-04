PlayStation Plus : Sony bloque les cartes prépayées au Royaume-Uni

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui espéraient pouvoir profiter des cartes prépayées du PlayStation Plus à moindres frais avant de voir Sony opérer sa bascule vers son nouveau service : les cartes ont été désactivées.

À compter du 22 juin prochain en France, Sony opérera des modifications au sein de son offre PlayStation Plus.

L'abonnement sera remodelé et proposé selon trois formules différentes : Essential, Extra et Premium.

La première offre sera proposée à 8,99€ par mois et proposera 2 jeux téléchargeables par mois, l'accès au multijoueur et des réductions. L'offre Extra proposée à 13,99€ par mois proposera également l'accès à 400 jeux PS4 et PS5 avec un accès Hors ligne. Enfin l'offre Premium reprend le tout pour 16,99€ par mois et intègre l'ancien abonnement PlayStation Now pour le Cloud Gaming et 340 jeux supplémentaires.

Pour les utilisateurs déjà abonnés, le temps d'abonnement restant sera automatiquement porté vers l'offre Premium et ce n'est qu'au lancement du nouveau PlayStation Plus que Sony imposera ses nouveaux tarifs...

Néanmoins, la situation s'envenime outre-Manche, puisque de nombreux utilisateurs rapportent que Sony aurait désactivé les cartes prépayées. Les utilisateurs qui souhaitent actuellement activer une carte PlayStation Plus font face à des messages d'erreur : " La carte prépayée ne peut être échangée. Veuillez réessayer ultérieurement".

Interpellé sur la question, Sony a indiqué qu'il existe bel et bien une fonction qui permet de bloquer le cumul des abonnements PlayStation Plus pour rallonger leur abonnement avec une carte prépayée. Toutefois, le SAV explique que ce n'est que temporaire et que plus d'information sera partagée prochainement...

On peut y voir un geste de la part de Sony visant à empêcher les utilisateurs d'exploiter des cartes prépayées à bas cout pour rallonger leur abonnement sans avoir payer le service premium au prix fort. Il se pourrait également que la marque anticipe la fin de validité de ces cartes qui devraient être renouvelées pour correspondre aux nouvelles offres.