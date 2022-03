Très attendu après plusieurs mois de rumeurs, le nouveau service PlayStation Plus de Sony n'a pas convaincu tous les joueurs. Et Sony apporte une précision qui différencie drastiquement le service de celui de Microsoft.

Sony a finalement dévoilé comment la firme souhaitait refondre ses différents services PlayStation par abonnement.

À compter du mois de juin, les joueurs auront accès à 3 formules différentes avec en offre de base, le même contenu que l'offre PlayStation Plus actuelle, puis un accès à 400 jeux PS4 et PS5 dans l'offre Extra et enfin 340 jeux PS3 de plus en Cloud Gaming soit l'équivalent de l'offre PlayStation Now intégrée dans l'offre premium.

Finalement, la fusion du PS Plus et du PS Now se veut assez simpliste dans sa forme : aucune nouveauté ou exclusivité supplémentaire n'est au menu.

Si Sony souhaitait concurrencer Microsoft et son Xbox Game Pass Ultimate avec son offre, il faut admettre que la marque tombe un peu court, d'autant que son offre Premium est facturée 4€ de plus par mois que chez Microsoft, qui pour sa part intègre tous les jeux de ses studios en day one dans le service, comme ça a pu être le cas avec Forza Horizon, Ages of Empires 4 ou Halo Infinite dernièrement.

Chez Sony, l'approche concernant l'intégration de jeux AAA en day one se fera sous la forme d'un "accés limité" , sans plus de précision...

Pas question pour Sony d'intégrer tous les jeux AAA de ses studios dans le service pour le moment. Jim Ryan a été clair : "ça n'a pas de sens" (d'intégrer des jeux AAA à leur sortie dans le PlayStation Plus).

L'accès limité annoncé pourrait ainsi se restreindre à l'accès à des démonstrations ou aux jeux avec un temps limité à quelques heures dans le meilleur des cas.

L'offre est donc loin de se positionner face à celle de Microsoft et la déception est grande chez beaucoup de joueurs qui attendaient plus de la part de Sony. Rappelons que selon les rumeurs, Sony planche sur son fameux projet Spartacus depuis environ 6 mois.