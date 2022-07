Comme chaque mois, les abonnés du service PlayStation Plus profiteront d'une nouvelle sélection de jeux vidéos proposés en accès libre.

Sony vient de confirmer les informations partagées au fil d'une fuite depuis hier et cite ainsi les trois titres qui seront proposés.

Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur :

Yakuza: Like a Dragon

Passez du statut d'outsider à celui de dragon dans ce RPG d'action. Ichiban Kasuga, petit homme de main d'une petite famille de yakuza de Tokyo, retrouve la société après avoir purgé une peine de 18 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Découvrez ce qui se cache derrière la trahison de sa famille en explorant, mais aussi en combattant, pour faire votre place dans une ville japonaise contemporaine.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Plongez dans les jeux de skate les plus emblématiques jamais créés. Jouez à Tony Hawk’s Pro Skater et Tony Hawk’s Pro Skater 2 grâce à une collection exceptionnelle reconstruite de zéro en HD à couper le souffle. Tous les skaters pros, niveaux et tricks sont de retour, entièrement remastérisé, et bien plus. Jouez au rythme de morceaux qui ont défini une époque et de nouveaux titres, effectuez des tricks de folie ou parcourez tous les modes de jeu originels sans oublier les modes 2 joueurs en local !

Little Nightmares

Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares et affrontez les terreurs de votre enfance ! Aidez Six à s'échapper de l'Antre, un mystérieux vaisseau peuplé d'âmes corrompues en quête de leur prochain repas. Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupée : à la fois prison et vaste terrain de jeu. Il vous faudra retrouver l'enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir !

Les titres seront proposés à compter du 2 aout jusqu'au 6 septembre pour les membres PlayStation Plus Extra et Premium. Les membres Premium et Extra pourront également profité de l'intégrale de la saga Yakuza un peu plus tard dans le mois.