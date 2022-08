PlayStation Studios : une division est consacrée aux jeux sur mobile

Afin de pousser sa stratégie en matière de développement de jeux mobiles, Sony Interactive Entertainment (SIE) annonce la création d'une division dédiée au sein de son groupe de développeurs de jeux vidéo PlayStation Studios. Elle fonctionnera de manière indépendante de la division de développement sur console.

Cette annonce intervient dans le cadre de la signature d'un accord définitif pour le rachat par SIE de sa première équipe de développement de jeux sur mobile. Il s'agit en l'occurrence de Savage Game Studios, dont les fondateurs ont travaillé chez Rovio, Supercell, Insomniac, Wargaming ou encore Zynga.

Si Savage Game Studios n'a semble-t-il pas encore lancé le moindre jeu, le studio planche sur un nouveau jeu d'action AAA pour mobile qui n'a pas encore été dévoilé. L'année dernière, Savage Game Studios avait levé 4,4 millions de dollars pour créer deux studios de jeux mobiles à Berlin en Allemagne et Helsinki en Finlande.

PC et mobile en plus des consoles

L'équipe PlayStation Studios Mobile pourra proposer des jeux mobiles basés sur la propriété intellectuelle et les franchises PlayStation, qu'elles soient actuelles ou à venir. Dans sa communication, SIE insiste sur son engagement intact envers la communauté PlayStation et ses consoles de jeu PS4 et PS5… en plus du PC.

D'ici 2025, Sony Interactive Entertainment ambitionne que la moitié du catalogue de jeux PlayStation sera disponible sur PC et mobile.