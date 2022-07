Playstation VR2 : l'interface du casque dévoile sa vue transparente

Le casque de réalité virtuelle Playstation VR2 sera bientôt lancé et plusieurs éléments de l'interface sont déjà présentés en amont du lancement, comme une sympathique vue transparente et un mode cinématique.

Le casque Playstation VR2 de Sony doit renouveler l'expérience de jeu avec la Playstation 5 en intégrant la réalité virtuelle et en exploitant les capacités de la console pour produire une qualité de jeu et une immersion encore plus impressionnante.

En attendant le lancement de l'accessoire (fin d'année ou début 2023), Sony a commencé à évoquer les premiers jeux attendus et détaille maintenant certains aspects de l'interface et des fonctionnalités du futur casque.

Le casque PS VR2 permettra tout d'abord de visualiser son environnement proche grâce à son mode en vue transparente. Retrouver ses manettes à proximité ou évoluer sans taper dans le mobilier sera possible sans avoir à retirer le casque.

Mieux définir les limites, profiter aussi des contenus non VR

Sony n'oublie pas le streaming des sessions de jeu et permettra de connecter une caméra HD PS5 à la console pour pouvoir se filmer tout en jouant.

Le casque PS VR2 utilisera également ses caméras et ses manettes pour faciliter la personnalisation de l'espace de jeu chez soi. Cela aidera à mieux parfaire les limites analysées automatiquement par le système, avec un avertissement à l'approche de la frontière marquée par une grille virtuelle.

Enfin, le casque de réalité virtuelle pourra afficher des contenus non VR en mode cinématique. Si les jeux VR offrent un environnement à 360 degrés en format 4000 x 2040 pixels (2000 x 2040 pixels par oeil) avec rafraîchissement de 90 à 120 Hz, les contenus non VR seront visualisables sur un écran de cinéma virtual en 1920 x 1080 pixels et jusqu'à 120 Hz.