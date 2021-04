Pliable et enroulable : TCL présente le Fold N'Roll

La tendance du smartphone pliable ne fait que débuter, et si pour l'instant Samsung se retrouve en situation de quasi-monopole sur le sujet, d'autres marques préparent des offensives parfois très originales.

C'est le cas de TCL qui présente un concept très étonnant baptisé Fold N'Roll. Il s'agit d'un smartphone disposant d'un écran à la fois pliable et enroulable et qui exploite ainsi tous les atouts des écrans souples et flexibles en un seul appareil.

Le smartphone peut ainsi passer d'un format smartphone à celui d'une tablette confortable, puis la tablette peut encore être étirée pour proposer un écran encore plus grand. La première manipulation repose sur un système à charnière, puis la seconde profite d'une partie de l'écran qui s'enroule et se déroule.

Le TCL Fold N'Roll propose ainsi trois configurations distinctes avec des écrans de 6,87 pouces, 8,85 pouces et 10 pouces.

Malheureusement, le Fold N' Roll n'est pas un produit qui a vocation a être produit et commercialisé tel quel, il s'agit avant tout d'une vitrine technologique pour TCL. La marque souhaite toutefois lancer un véritable appareil pliable d'ici la fin de cette année.