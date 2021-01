Pluto TV : le streaming gratuit débarque le 8 février en France

À compter du 8 février prochain, il faudra composer avec une nouvelle offre de streaming sur le marché en France : Pluto TV.

Il s'agit tout simplement du service de télévision en streaming gratuit financé par la publicité et lancé par ViacomCBS Networks International. Le service sera diffusé sur les téléviseurs connectés, mais aussi PC, tablettes, smartphones ainsi que chromecasts, Apple TV et autres adaptateurs.

Le service regroupe 40 chaines de télévision dont certaines ont été créées spécialement pour la plateforme comme Pluto TV Ciné, Action, Drama... Les contenus seront ainsi organisés par thématique et de nouvelles chaines devraient enrichir le service au fil du temps.

La particularité de Pluto TV est double : le service sera accessible gratuitement, car financé par la publicité, et il n'aura pas besoin de compte utilisateur, et donc pas d'inscription.

Pour se rendre plus séduisant auprès du public français, ViacomCBS a noué des partenariats avec plusieurs éditeurs et distributeurs internationaux et français afin de proposer un contenu adapté au marché.