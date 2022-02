Plutôt Doom ou Quake ? iD Software prépare un nouveau titre

iD Software vient de publier plusieurs offres d'emploi visant la production d'un nouveau jeu vidéo. Le studio, à l'origine des franchises mythiques comme Doom et Quake, cherche ainsi des "Combat Designers" expérimentés et capables de façonner le gameplay d'un prochain titre AAA qui devra s'imposer comme une référence sur le marché du jeu vidéo, rien que ça.

Il faut dire qu'iD Software est de ces studios qui ont développé une certaine expertise en se concentrant sur un seul et même type de jeu : le FPS.

La fiche de poste indique que le titre devra proposer du combat à la première personne, mais également une IA avancée, des puzzles à résoudre... Il s'agira donc d'un jeu qui disposera d'une forte partie solo.

Les candidats devront connaitre Doom et Doom Eternal par coeur, maitriser plusieurs moteurs et outils de développement, notamment dans le modding. Un élément sonne pourtant particulièrement : il faudra disposer de connaissances dans les jeux d'action à la première ET à la troisième personne. Cela pourrait impliquer un changement de vue de la première à la troisième personne au sein du titre, une option peu utilisée par id Software jusqu'ici.

Reste désormais à savoir s'il s'agira de façonner le prochain Doom ou de ressusciter la franchise Quake qui ne profite jusqu'ici que de simples mises à jour et remaster sur la base du titre lancé en 1996.