Pneus intelligents : qu’est-ce que c’est ?

Qu'est-ce qu'un pneu intelligent ?

Les pneus dits intelligents sont des pneus qui sont connectés à l'aide de petits capteurs. Ceux-ci peuvent mesurer des informations comme la température, la pression, le style de conduite, etc... Ils sont également capables de transmettre ces informations aux autres pneus du véhicule et même à votre smartphone ou encore à votre ordinateur de bord. Cela vous permettra d'avoir une vision plus globale du véhicule et de ses pneus. Si avoir des pneus performants vous intéresse, vous pouvez consulter des modèles dédiés aux véhicules électriques.

Les pneus intelligents peuvent-ils nous aider ?

Les pneus intelligents peuvent être très utiles pour les conducteurs qui conduisent souvent et qui souhaitent prolonger la durée de vie de leurs pneus. En effet, ils peuvent communiquer entre eux et avec les autres capteurs du véhicule pour éviter des défaillances ou des blessures liées à des pneus crevés, sous-gonflés ou surchauffés.

En outre, ils peuvent également permettre aux conducteurs de prendre plus de temps pour régler leurs pneus, sans devoir attendre que leur véhicule soit arrêté et le moteur coupé. L'utilisation des pneus intelligents permet de réduire le coût des réparations et des blessures lié à des pneus défaillants.

Les pneus intelligents sont-ils autorisés en France ?

Les pneus intelligents sont encore interdits en France. En effet, ils nécessitent une certification et une homologation spécifique pour être autorisés sur nos routes. Cependant, certains constructeurs automobiles comme BMW ont commencé à tester ce type de pneus sur certains de leurs modèles. Il est probable que la législation soit révisée dans les années à venir pour autoriser et adopter cette nouvelle technologie.

Pourquoi utiliser des pneus intelligents ?

Les avantages de ces pneus sont nombreux. Vous allez pouvoir profiter d'un confort de conduite accru et d'une sécurité améliorée. En effet, les pneus intelligents sont capables de détecter les irrégularités du terrain et de réagir afin d'améliorer la tenue de route. Ils sont par ailleurs conçus pour réduire le bruit et l'usure prématurée des pneus, tout en économisant de l'essence et en réduisant les émissions de CO 2 .

Les inconvénients des pneus intelligents

Les pneus intelligents actuellement disponibles dans le commerce ne permettent pas encore d'atteindre la perfection. Leur capteur de pression est très sensible, ce qui peut entraîner une réaction trop rapide sur des terrains difficiles et rendre la conduite inconfortable. De plus, ils sont plus chers que les pneus traditionnels.

Mais il est clair que la recherche progresse à grands pas et que dans les années à venir une nouvelle génération de pneus intelligents équipera la majorité de nos véhicules autonomes !