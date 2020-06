Bon plan : le flasgship killer Poco F2 Pro à 428 € (France) ! Mais aussi iPhone 11, Galaxy S20+,...

Comme OnePlus à l'époque, Poco (de Xiaomi) entend bien imposer son dernier né et en faire LE smartphone de référence alliant composants haut de gamme et petit prix. Et il faut avouer que ce Poco F2 Pro est extrêmement séduisant avec son Snapdragon 865 et son prix de 428 € seulement en promotion !

Le Poco première édition n'était pas resté dans les annales, toutefois ce n'est pas le cas de son successeur avec le smartphone Poco F2 Pro (Xiaomi) qui est vu par beaucoup comme un véritable flagship killer.

Et, il faut l'avouer, il a bien tout ce qu'il faut à commencer par son grand écran 6,67 pouces FHD+ AMOLED (HDR10+ et certification Widevine L1 pour Netflix HD) sans encoche ni poinçon avec capteur photo avant de 20 megapixels logé dans la tranche supérieure sous la forme d'une caméra popup. On trouve également un lecteur d'empreintes digitales placé sous l'écran, l'écran offrant par ailleurs un échantillonnage de 180 Hz pour la partie tactile.

Tout d'un grand également avec le surpuissant SoC Snapdragon 865 et sa RAM LPDDR5 avec stockage UFS 3.1 pour la configuration la plus élevée (LPDDR4x et UFS 3.0 pour la version 6 Go RAM). Il supporte le WiFi 6, profite d'une technologie de refroidissement LiquidCool 2.0 avec une large surface de dissipation thermique.

La photographie n'est pas en reste avec quatre capteurs photo réunis dans un cercle avec un module principal Sony IMX686 de 64 megapixels, un ultra grand-angle (123 degrés) de 13 megapixels, un capteur pour la macro de 5 megapixels (avec télémacro pour aller encore plus loin dans la capture de détails) et un module 2 megapixels pour la mesure de profondeur de champ. Vous pourrez également enregistrer des vidéos en 8K.

Enfin, il possède une prise jack 3,5 mm, mais aussi un port infrarouge qui le transformera en télécommande et embarque une batterie de 4700 mAh avec charge rapide 30W (100% en à peine plus d'une heure). Il fonctionne sous Android 10 avec Poco Launcher 2.0. En conclusion, un véritable appareil très haut de gamme, mais proposé vraiment moins cher que n'importe quel concurrent.

Gearbest propose aujourd'hui le Poco F2 Pro 128 Go à seulement 428 € en 3 coloris avec la livraison depuis la France en quelques jours.

A noter d'autres promotions très intéressantes, sur plus de 60 smartphones, que nous avons publiées dans notre MEGA bon plan spécial smartphones. Vous y trouverez par exemple l'iPhone 11 à 660 € au lieu de 809 €, le Samsung Galaxy S20+ à 677 € au lieu de 1009 €, le Huawei P40 Pro à 949 € au lieu de 1100 € avec la montre HUAWEI Watch GT 2e offerte, ou encore le OnePlus 8 à 521 € au lieu de 699 €. A vous de jouer !