Le POCO F4 officiellement dévoilé

Comme attendu, la marque POCO fait une annonce estivale du côté de ses smartphones en dévoilant le POCO F4. Étrangement, il débarque après le puissant POCO F4 GT avec Snapdragon 8 Gen 1 en cherchant à jouer sur le rapport qualité-prix et en tant que modèle de base (pas orienté gaming). Même si POCO affiche l'ambition de " redéfinir les standards du flagship moderne. "

Le POCO F4 embarque un Snapdragon 870 gravé en 7 nm qui avait été annoncé par Qualcomm en janvier 2021. C'est un SoC dans une configuration octocore avec cœurs Kryo 585 (ARM Cortex-A77), dont un cœur principal (Prime Core) cadencé à 3,2 GHz. Un modem 5G Snapdragon X55 est associé.

Pour POCO, le Snapdragon 870 est plus efficace et économe en énergie que le Snapdragon 888. Il est accompagné de jusqu'à 8 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Afin d'assurer le maintien des performances, la solution de refroidissement est avec chambre à vapeur de 3,112 mm² (400 % plus grande que pour le POCO F3) et technologie LiquidCool 2.0.

Le smartphone affiche sur un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, DCI-P3 de 100 % et taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Il supporte le HDR10+ et Dolby Vision. Il est protégé par verre Corning Gorilla Glass 5. Un poinçon centré de 2,76 mm de large loge un capteur photo de 20 mégapixels.

OIS, charge rapide 67 W et prix

À l'arrière, c'est un triple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels qui profite de la stabilisation optique de l'image (OIS ; une première pour POCO), grand-angle de 8 mégapixels (119°) et macro de 2 mégapixels. POCO souligne pour la partie photo la vidéo 4K, un mode selfie panoramique, mode nuit, des outils de traitement d'IA Skyscaping 4.0 (transformer le ciel) et Erase 2.0 (effacer certains éléments).

Épais de 7,7 mm pour un poids de 195 g, l'appareil est avec batterie de 4500 mAh pour une autonomie promise de jusqu'à 10 heures de jeu, 21 heures de lecture vidéo et 119 heures de lecture musicale. Elle supporte la charge rapide filaire 67 W. Une charge complète de 0 à 100 % est obtenue en 38 minutes.

Dans trois couleurs (noir, argent et vert) et avec finition en verre, le POCO sera disponible dans deux configurations :

6 Go + 128 Go à 399,90 €

8 Go + 256 Go à 449,90 €

À noter que du 27 juin 13h au 2 juillet, le POCO F4 bénéficiera d'une offre spéciale de lancement avec une réduction de 50 €.