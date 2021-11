POCO M4 Pro : présentation et lancement officiel du dernier smartphone de chez POCO

Présenté officiellement à 13h aujourd'hui, le smartphone POCO M4 Pro devrait vous intéresser d'autant que pour son lancement, vous pouvez dès à présent le précommander à prix réduit.

Compatible 5G, le mobile est équipé d'un écran de 6,6" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Il est équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 810 cadencé à 2,4 GHz avec 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X et 64 ou 128 Go d'espace de stockage UFS 2.2 extensible via microSD jusqu’à 1 To. On profite sur le côté d'un lecteur d'empreinte afin de pouvoir s'identifier, d'une prise jack 3,5 mm, et de deux haut-parleurs.

Sur la face arrière, le POCO M4 Pro est doté d'un capteur principal de 50 MP (f/1,8) et d'un ultra grand angle de 8 MP (119 degrés, f/2,2). Sur l'avant, le capteur de 16 MP permet de prendre des selfies de très bonne qualité.

Au niveau de la batterie, le smartphone profite d'une batterie de 5000 mAh permettant deux jours d'utilisation. De plus, il est accompagné d'un chargeur de 33W offrant une charge rapide. Il gère le NFC et le Bluetooth 5.1, pèse 195 grammes pour 163,56 x 75,78 x 8,75 mm.

Le prix officiel est de 229,90 € pour la version 4+64 Go et de 269,90 € pour la version 6+128 Go.

Toutefois, pour son lancement sur la boutique officielle de Poco sur AliExpress, vous pourrez précommander à prix réduit dès le 11 novembre 9h le smartphone Poco M4 Pro 5G au prix réduit de 199,99 € la version 4+64 Go et de 219,90 € la version 6+128 Go. Et avec les codes M4PRO20 ou SDFRN069 vous obtiendrez encore 20 € de réduction ! A noter que la livraison est gratuite et s'effectue depuis la France (attention, les prix ne seront appliqués que le 11 novembre à 9h donc soyez réactifs !).