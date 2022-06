Petits prix pour les smartphones de l'univers Xiaomi avec les Xiaomi 12X, 11 Lite ou POCO M4

Vous êtes à la recherche d'un smartphone pas cher, mais performant ? La marque Xiaomi est le bon compromis avec des téléphones pour tous les budgets et un excellent rapport qualité vs prix.

Commençons par le smartphone Xiaomi 12X qui est à prix réduit chez Gshopper avec en prime les écouteurs Redmi Buds 3 Lite offerts.

Ce mobile est doté d’un écran AMOLED de 6,28" avec une définition de 2400 x 1080 pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Nous notons la présence dans l’écran d’un capteur de 32 MP. Il embarque le SoC Snapdragon 870 avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, le smartphone profite d’une triple caméra de 50,13 et 5 mégapixels. Il est compatible aussi avec la technologie WiFi 6 et Bluetooth 5.1. L’OS installé est MIUI 13 basé sur Android 11. Pour finir, la batterie de 4500 mAh est accompagnée d’un chargeur rapide de 67W.

Sur Gshopper, le smartphone Xiaomi 12X 8+128 Go est au prix de 479 € avec le code ACB2D1672619 et la version 8+256 Go à 491 € avec le code ACB2D1672619.





Voici d’autres bons plans disponibles sur le site de Gshopper :

