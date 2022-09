Les superbes smartphones POCO M5 et M5s à prix réduit pour leur lancement, moins de 170 € !

POCO a dévoilé ses nouveaux smartphones M5 et M5s il y a seulement quelques jours, mais les obtenir déjà en promotion en France est une bonne nouvelle !

Le 6 septembre dernier, POCO dévoilait ses deux nouveaux modèles de smartphones à savoir les POCO M5 et POCO M5s. Une semaine après, il est déjà possible de les obtenir à prix réduit pendant quelques jours seulement !

Pour rappel, le POCO M5 est un mobile équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces de diagnole avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre à l'avant une caméra frontale de 5 mégapixels placée dans un poinçon. L’écran possède une protection de type Gorilla Glass pour une meilleure résistance aux chocs.

Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G99 Octo Core cadencé à 2,05 GHz et possède 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X et 64 ou 128 Go d’espace de stockage UFS 2.2.

Niveau photographie, le POCO M5 est équipé d’un triple capteur photo de 50, 2 et 2 mégapixels, alors que l’autonomie est de jusqu’à 22 heures en utilisation classique à travers une confortable batterie de 5000 mAh disposant d’une charge rapide 18 W. Fonctionnant sous le système d’exploitation MIUI 13 basé sous Android, il gère le NFC, le Bluetooth, le WiFi, et intègre un lecteur d’empreinte digitale et une prise jack.

Dans la boutique officielle de Poco chez AliExpress, vous trouverez en trois coloris le POCO M5 4+64 Go au prix réduit de 169 € et la version 4+128 Go à seulement 189 €, les deux avec la livraison gratuite depuis la France en moins de 5 jours.



Autre smartphone lancé la semaine dernière, il s'agit du POCO M5s. Asse proche du M5, il s'en différencie par la présence d'un quadruple capteur photo de 64, 8, 2 et 2 MP, du support de la charge rapide 33W, d'un écran de 6,43" et enfin d'un SoC MediaTek Helio G95.

Egalement sur la boutique officielle de POCO chez AliExpress, vous trouverez le smartphone POCO M5s 4+64 Go au prix réduit de 199 €, et la version 4+128 Go à seulement 219 € toujours avec la livraison gratuite en moins de 5 jours depuis la France.