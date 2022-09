POCO M5 et M5s : sortie officielle des nouveaux smartphones à prix réduit et avec des cadeaux !

L’entreprise POCO a été créée en 2018 comme une sous marque de Xiaomi. Elle conçoit des téléphones portables, comme avec son Pocophone F1. Depuis novembre 2020, POCO a pris son indépendance.

Après le succès de ses précédents téléphones mobiles, la marque sort, ce 6 septembre 2022, les POCO M5 et POCO M5s.

Le mobile POCO M5 est pourvu d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans un poinçon, le smartphone profite d’une caméra frontale de 5 mégapixels. L’écran est protégé par du verre Gorilla Glass pour une meilleure résistance aux chocs.

Au niveau performance, le téléphone portable est propulsé par le processeur MediaTek Helio G99 Octo Core cadencé à 2,05 GHz. Au niveau de la configuration, vous avez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X et de 64 à 128 Go d’espace de stockage UFS 2.2.

Du côté de la photo, le POCO M5 est pourvu d’un triple capteur de 50, 2 et 2 MP. Au niveau de l’autonomie, le mobile profile d’une batterie de 5000 mAh accompagnée d’une charge rapide de 18 W qui vous offre jusqu’à 22 heures d’utilisation. Notons aussi la présence du système d’exploitation MIUI 13 basé sous Android, du NFC, du Bluetooth, du WiFi, d’un lecteur d’empreinte et d’une prise jack.

Pour son lancement, il est possible de gagner soit un smartphone (x20) soit des écouteurs (x80) si vous donnez votre avis. Mais pour les 1000 premières commandes, vous pouvez recevoir un cadeau aléatoire !

Le smartphone POCO M5 4+64 Go est au prix de 206 € sur le site AliExpress, de 231 € pour la version 4+128 Go et enfin de 256 € pour la version 6+128 Go.



Notons aussi la sortie ce jour du smartphone POCO M5s. Les grosses différences avec le M5 sont son quadruple capteur de 64, 8, 2 et 2 MP (au lieu d'un triple), le support d'une charge rapide de 33W (au lieu de 18W), une taille d'écran légèrement plus petite de 6,43" (au lieu de 6,43") et enfin le SoC MediaTek Helio G95 (au lieu du G99).

Egalement disponible aujourd'hui à prix réduit, vous trouverez le smartphone POCO M5s 4+64 Go à 231 € sur le site AliExpress, à 256 € pour la version 4+128 Go et enfin à 281 € pour la version 6+128 Go.



Finissons avec les rendez-vous tech d'AliExpress avec des bons de réduction à appliquer sur la page dédiée de l'opération :

30 € de remise dès 250 € d'achat avec le code 30TRE

20 € dès 150 € d'achat avec le code 20TRE

10 € dès 80 € d'achat avec le code 10TRE

6 € dès 50 € d'achat avec le code 6TRE

4 € dès 40 € d'achat avec le code 4TRE

2 € dès 25 € d'achat avec le code 2TRE



