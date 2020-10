Nous avons eu l'occasion de tester en septembre dernier le Poco X3 NFC du géant Xiaomi, et nous n'avons pas été déçu compte tenu du positionnement tarifaire de ce smartphone gaming à savoir à partir de 229 € prix officiel.



Le bon plan du jour vous permettra d'obtenir le Poco X3 NFC 64 Go à seulement 199,99 € en coloris bleu avec le code de réduction 4R66QPRZ36 et une livraison gratuite depuis la France en quelques jours. Et la version 128 Go n'est qu'à 209,99 € en coloris gris avec le même code.

Pour rappel, le dernier né de Xiaomi chez Poco intègre le tout nouveau SoC Snapdragon 732G (8 coeurs à 2,3 GHz) épaulé par 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage (extensible par carte mémoire). Aspect gaming oblige, il possède également un système de refroidissement optimisé LiquidCool Technology 1.0 Plus mais aussi la fonction Game Turbo 3.0 optimisant les composants pour des performances optimales.

Le Poco propose un grand affichage de 6,67 pouces FHD+ avec poinçon central offrant un rafraîchissement d'écran jusqu'à 120Hz et un échantillonnage 240 Hz pour une réactivité et une fluidité sans faille. Signalons également le retour haptique, le double haut-parleur et la fonction DynamicSwitch qui permet d'ajuster automatiquement le rafraîchissement (50 Hz pour du fixe) et donc de préserver l'autonomie.

Le Poco X3 NFC propose une batterie de 5160 mAh avec une charge rapide 33W, assurant une autonomie de 10 heures de gaming ou de deux jours d'utilisation.

Au niveau photographie on trouve un quadruple capteur photo (module principal de 64 megapixels Sony IMX 686 + ultra grand-angle + module macro + module de capture des données de profondeur).

Enfin, il intègre une prise jack 3,5 mm, une connectique USB-C, le mode sans contact NFC ainsi que le WiFi et le Bluetooth, avec le support de la 4G.

Pour rappel ce revendeur est présent dans 19 pays, dont la France, possède 200 employés et propose des prix réduits en partenariat avec de grandes marques comme Xiaomi, Lenovo ou Apple. Vous pourrez suivre d'autres promotions sur le Facebook de Gshopper.