Poco X3 Pro : même design mais caractéristiques relevées

La marque Poco aurait dans l'idée de proposer une version Pro de son modèle Poco X3 avec un design similaire mais de nouveaux coloris et une fiche technique plus relevée.

Le smartphone Poco X3 joue la carte de la polyvalence et du gaming avec un SoC Snapdragon 732G, une batterie de 5000 mAh et un affichage 120 Hz, tout en proposant un tarif agressif du fait de certaines concessions (écran LCD, compatibilité 4G...).

Il semble que la marque soutenue par Xiaomi souhaite le faire évoluer avec la préparation d'une variante Poco X3 Pro. Selon des rendus fournis par le leaker Ishan Agarwal, le modèle aurait le même design avec un gros bloc photo de quatre capteurs à l'arrière mais offrirait de nouveaux coloris.

Il conserverait un affichage LCD FHD+ en 120 Hz avec poinçon centré mais proposerait un SoC Snapdragon 860 (pas encore annoncé par Qualcomm) avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, et il resterait en 4G.

A l'arrière, le module principal serait de 48 megapixels, avec un ultra grand angle, un capteur macro et un capteur de mesure des données de profondeur. Le Poco X3 Pro devrait bientôt être officialisé en Inde mais il sera aussi proposé en Europe et l'on connaît déjà son prix, toujours très attractif : 269 € pour la version 6 / 128 Go et 319 € pour le modèle 8 / 256 Go.