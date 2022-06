Le nouveau POCO X4 GT avec un écran LCD 144 Hz au top se dévoile

La marque POCO s'apprête à dévoiler officiellement un smartphone POCO X4 GT dans un positionnement milieu de gamme voire plus, alors que le POCO F4 sera son nouveau flagship avec toujours la recherche d'un prix abordable.

Pas de dalle OLED, mais une dalle LCD pour le POCO X4 GT avec un affichage FHD+ (2460 x 1080 pixels) de 6,6 pouces dont le taux de rafraîchissement est de 144 Hz. Pour le moins rare en la matière et digne d'un smartphone gaming pour une grande fluidité.

De quoi espérer l'un des meilleurs écrans LCD du marché avec 1 milliard de couleurs (ce qui vaut bien un écran OLED), technologie DC Dimming pour le contrôle de la luminosité et sans oublier une réduction de la lumière bleue afin de protéger les yeux.

Batterie de 5080 mAh et SoC Dimensity 8100

Le taux de rafraîchissement est dynamique avec une adaptation selon sept niveaux en fonction de la détection automatique du type d'activité de l'utilisateur. Cela permettra de préserver l'autonomie de la batterie dont la capacité est par ailleurs la plus grosse pour la série X de POCO avec 5080 mAh. Elle supporte la charge rapide filaire de 67 W permettant de recharger son smartphone à très grande vitesse.

À la manœuvre du POCO X4 GT, c'est un SoC Dimensity 8100 de MediaTek gravé en 5 nm (4 x ARM Cortex-A78 à 2,85 GHz et 4 x ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz). Il devrait être associé à 8 Go de RAM (LPDDR5) et 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Pour tirer le meilleur parti de cette plateforme mobile du côté des performances, le POCO X4 GT ajoute un système de refroidissement LiquidCool 2.0 avec chambre à vapeur et sept couches à base de graphite pour la dissipation de la chaleur.

Ces quelques éléments sont enthousiasmants et d'autant plus avec une potentielle surprise de la marque côté prix. Sous la barre des 500 € ? La réponse ne tardera pas à venir avec le lancement mondial le 23 juin.