Poco X4 Pro : le smartphone en fuite sur Amazon France

Le site Amazon France a, l'espace de quelques heures, mis en place une page entière dédiée au nouveau Xiomi Poco X4 Pro, dévoilant ainsi les caractéristiques de l'appareil avant que le terminal ne soit officialisé par la marque.

La marque avait prévu de présenter son appareil en ouverture du MWC de Barcelone le 28 février à 13h... C'est donc raté pour la surprise.

La fiche technique évoquait ainsi un écran OLED de 6,67 pouces en 120 Hz, une batterie de 5000 mAh compatible recharge rapide 67 W. En interne, c'est le Qualcomm Snapdragon 695 qui officie épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La partie photo se veut musclée avec un capteur principal de 108 mégapixels, un objectif ultra grand angle 8 MP et un capteur macro 2 MP, des éléments partagés avec le Redmi Note 11 Pro. Le prix pour sa part s'afficherait autour des 350 euros