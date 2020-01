Pocophone F2 : ce serait finalement un Xiaomi K30 4G

On apprenait il y a peu que Pocophone reviendrait finalement cette année avec un nouveau smartphone. Et l'on sait désormais sur quel terminal se basera le Pocophone F2.

Lors du lancement de la marque Pocophone, Xiaomi frappait très fort en proposant une variante à peine modifiée de son Mi 8 pour un prix ultra agressif. Le Pocophone F1 proposait ainsi tout simplement le meilleur SoC du marché et ce qui se présentait comme le rapport prix / performance le plus intéressant du moment, en faisant un véritable flagship killer que l'on n'avait plus connu depuis le lancement du OnePlus One.

La marque devrait revenir cette année avec un Pocophone F2 et l'on en sait désormais un peu plus sur le terminal, grâce au Bureau for Indian Standards qui vient de référencer le produit.

On découvre ainsi que le F2 s'appuiera sur la base du Xiaomi K30 4G. Il s'agit là d'un modèle de milieu de gamme et non du dernier flagship de la marque comme avec le F1 basé sur le Mi 8. Il se dote d'un Soc Snapdragon 730G associé à 6 ou 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage. Il dispose toutefois d'un séduisant écran LCD FHD 120 Hz ainsi qu'un port audio jack 3.5 mm.

L'écran est par ailleurs doté d'un poinçon pour un double capteur photo 20 + 2 MP tandis que le module principal, à l'arrière, est constitué de quatre capteurs, 64 MP, 8 MP ultra grand-angle, 2 MP macro et 2 MP pour la profondeur de champ.

Si la fiche technique reste solide, c'est un peu la douche froide pour les utilisateurs qui s'attendaient à voir à nouveau un terminal haut de gamme plus abordable. Mais Xiaomi pourrait faire le choix de proposer un Pocophone F2 Pro qui se doterait d'une configuration bien plus musclée.