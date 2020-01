Pokémon Go a encore généré une fortune pour Niantic en 2019

Pokémon Go ne fait plus aussi souvent l'actualité que lors de son lancement, et pourtant cela ne veut pas dire que le titre n'est plus rentable.

Si le jeu a affiché une perte de vitesse un temps avec des poignées de joueurs en moins, il semble que le noyau dur de la communauté subsiste et qu'elle est également particulièrement dépensière sur le titre.

Selon Sensor Tower, Pokémon Go aurait même réalisé sa meilleure année à en croire les chiffres annoncés.

En 2019, le titre de Niantic aurait ainsi généré 894 millions de dollars, soit une année record pour le titre. Lors de son lancement en 2016 le titre avait généré 832 millions de dollars, puis 589 millions en 2017 avant de remonter à 816 millions en 2018. Le titre a donc enregistré une hausse de 10% des revenus comparé à 2018.

Niantic a fini par trouver la bonne recette avec des événements réguliers et des mises à jour de contenu intéressantes pour les joueurs. Reste à savoir si la tendance se maintiendra cette année : pour s'en assurer, Niantic a déjà prévu l'arrivée de la Ligue de Combat Go prochainement.