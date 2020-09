Pokémon Go met iOS 10 et 11, Android 5 et les iPhone 5S et 6 sur la touche

Pokémon Go ne sera prochainement plus jouable sur certains smartphones d'Apple, signe qu'il est déjà temps de changer de matériel pour les concernés.

L'évolution des OS et de leur marché applicatif est globalement une bonne chose pour les utilisateurs, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cela implique également de laisser sur la touche certains terminaux encore fonctionnels, mais jugés trop anciens.

Passé quelques années, certains smartphones ne peuvent plus mettre à jour leur OS. Et puisque la plupart des applications adoptent des API compatibles avec les versions les plus récentes des systèmes, il est régulier de voir des services et applications ne plus se rendre compatibles avec les smartphones datant de 3 à 4 ans.

Ce sera le cas pour Pokémon Go qui annonce qu'à la mi-octobre, le service cessera de supporter iOS 10, iOS 11 et Android 5. Dans la foulée, le support des iPhone 5S et 6 va aussi se terminer, situation assez particulière puisque les deux terminaux sont en capacité d'évoluer vers iOS 12.4.8.

Les joueurs qui disposent de smartphones encore sous ces OS ne pourront plus jouer à leur titre avec la mise à jour 0.189. Le fait de rester sur une version antérieure permettra de continuer à jouer pendant un temps, très certainement jusqu'à la mise à jour suivante qui devrait bloquer l'accès aux serveurs d'identification. Dans tous les cas, Niantic indique ne pas souhaiter fournir d'assistance aux versions obsolètes de son titre.

Par ailleurs, seule la version la plus récente du titre sera diffusée sur les plateformes Play Store et AppStore, ce qui implique qu'il sera impossible de réinstaller le jeu en cas de besoin... Adieu donc les Poképièces et autres objets et progression, du moins tant que les utilisateurs ne basculent pas sur une plateforme plus récente.