Pokémon : plusieurs remakes prévus pour les 25 ans de la franchise

Cette année signe les 25 ans de la franchise Pokémon, et autant dire que les festivités s'annoncent nombreuses et variées.

Cette année, la franchise Pokémon célèbre ses 25 ans, et cela se fera à travers la sortie de deux remakes de Pokémon Diamant et Perle, rebaptisés pour l'occasion Perle Scintillante et Diamant Etincelant. Les deux titres originaux sont sortis en 2006 sur Nintendo DS, les remakes seront des portages HD qui permettront de se replonger dans les deux épisodes considérés par beaucoup comme les meilleurs jamais produits autour de la franchise. Les deux titres sont attendus d'ici la fin de l'année.

En marge de cette annonce, on apprend également que New Pokémon Snap sortira sur l'eShop Nintendo dans le courant du mois d'avril. Il s'agira d'un nouveau volet du jeu de photo sorti initialement sur N64 il y a 20 ans. Le titre est attendu pour le 30 avril.



Un tout nouveau jeu exploitant la franchise sera également proposé cette année avec Légendes Pokémon : Arceus. Cet action-RPG proposera d'étudier les pokémons et de les capturer dans leur milieu naturel, Nintendo promet une "expérience de jeu plus immersive".

Enfin, au fil de cette année, plusieurs événements seront proposés pour célébrer les 25 ans d'une des franchises les plus rentables de Nintendo.