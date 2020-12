Poly : avis de fermeture de Google

Il ne sera bientôt plus possible de plonger dans le monde de la 3D avec Poly. Google annonce sa fermeture pour 2021.

" Poly disparaîtra définitivement le 30 juin 2021, et il ne sera plus possible d'importer d'éléments à partir du 30 avril 2021 ", peut-on lire en guise d'avertissement en se rendant sur la plateforme voulue par Google.

La plateforme Poly est à peine âgée de trois ans. Elle a été lancée par Google fin 2017 avec comme objectif affiché de devenir le lieu de découverte, consultation et téléchargement de scènes et modèles 3D.

" Poly vous permet de trouver rapidement des objets 3D à utiliser dans vos applications, et a été conçu en tenant compte du développement de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. " Force est de constater que la mayonnaise n'a pas pris.



Il est du moins manifeste que l'intérêt de Google pour la réalité virtuelle n'est plus du tout le même qu'auparavant et le cap est clairement mis sur les expériences de réalité augmentée avec la caméra du smartphone.

Après le 30 juin prochain, poly.google.com et les API associées ne seront plus accessibles. Il ne sera plus possible de mettre en ligne de nouveaux modèles 3D sur poly.google.com après le 30 avril.