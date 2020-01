Pornhub poursuivi par un malentendant pour des sous-titres absents

Plateforme de streaming de vidéos pornographiques, Pornhub a revendiqué pour 2019 quelque 42 milliards de visites et une moyenne de 115 millions de visites par jour. Des chiffres impressionnants avec les États-Unis qui sont à l'origine du trafic quotidien le plus élevé.

C'est aux États-Unis qu'un individu a décidé de poursuive en justice Pornhub, ainsi que RedTube et YouPorn qui appartiennent au même groupe MindGeek. Il reproche l'absence de sous-titres pour des vidéos et une violation de l'Americans with Disabilities Act.

Selon le département du Travail des États-Unis, cette loi " interdit la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans plusieurs domaines, notamment l'emploi, les transports, les aménagements publics, les communications, l'accès aux programmes et services de l'État et des collectivités publiques. "

Il s'avère que cet habitant de New York, qui intente une action de groupe, est malentendant. " Pour les sites web qui empêchent l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes, cela constitue un acte discriminatoire. "

Dans une réaction obtenue par ABC News, Corey Price, vice-président de Pornhub, a déclaré : " Bien que nous ne commentions généralement pas les poursuites en cours, nous aimerions profiter de cette occasion pour souligner que nous avons une catégorie avec des sous-titres. " Cela fera accessoirement un nouveau coup de com' pour Pornhub.

Le plaignant n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà poursuivi Fox News, le New York Post et d'autres sites web pour des motifs similaires… mais dans un tout autre domaine. Il demande des dommages-intérêts et des sanctions contre Pornhub.