Pornhub : Mastercard et Visa arrêtent les paiements avec la branche publicitaire

Mastercard et Visa ont décidé de suspendre leurs relations avec TrafficJunky, la filiale publicitaire de MindGeek qui est le propriétaire de Pornhub et autres sites.

Les groupes de paiement Mastercard et Visa ont annoncé suspendre leurs relations avec TrafficJunky qui est la branche publicitaire du site de vidéos pornographiques Pornhub. Plus globalement, cette décision affecte les achats publicitaires auprès de TrafficJunky pour les sites dans le giron de MindGeek.

" Pendant cette suspension, les cartes Visa ne pourront pas être utilisées pour acheter de la publicité sur des sites, dont Pornhub ou d'autres sites affiliés à MindGeek ", a indiqué Visa. " Nous demandons aux institutions financières de ne plus accepter nos produits chez TrafficJunk ", a fait savoir de son côté Mastercard.

Fin 2020, Mastercard et Visa avaient déjà suspendu l'utilisation de leurs services de paiement sur Pornhub après des accusations du New York Times pour dénoncer la présence sur le site de contenus pédopornographiques et de viol. De telles accusations ont été contestées par Pornhub.

C'est donc une suspension qui s'étend désormais à TrafficJunky. " De nouveaux faits survenus dans le cadre d'une décision de justice nous ont fait prendre conscience que des revenus publicitaires en dehors de notre surveillance semblent fournir à Pornhub des fonds indirects ", a précisé Mastercard.

Mastercard et Visa accusés avec MindGeek

Aux États-Unis, une action en justice est intentée par une Américaine qui accuse Mastercard, Visa et MindGeek d'avoir permis la diffusion sur Pornhub d'une vidéo d'elle à caractère sexuel alors qu'elle n'avait que 13 ans. Notamment en cause pour les sociétés de paiement, le fait que leurs cartes étaient utilisées pour payer la publicité sur les sites de MindGeek.

Une cour californienne a refusé de retirer Visa de la liste des accusés. " Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avons confiance dans notre position ", a déclaré le patron de Visa. La décision de suspendre les relations avec TrafficJunky a suivi.

À Reuters, un porte-parole de MindGeek a déclaré que l'entreprise et toutes ses plateformes, dont Pornhub, " n'ont jamais toléré les contenus à caractère pédopornographique ou tout autre contenu illégal. Cela va à l'encontre de nos valeurs et de notre engagement à garantir l'expérience en ligne la plus sûre possible pour nos utilisateurs. "