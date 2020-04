Pornhub et YouPorn réduisent la qualité par défaut à la demande du gouvernement

En période de pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement inhérentes, la plateforme de streaming de vidéos pornographiques Pornhub a fait un geste avec un accès gratuit temporaire à Pornhub Premium. D'abord réservé à quelques pays comme la France, il a été étendu au monde entier.

Reste qu'un site comme Porhub, et plus généralement le streaming vidéo, est très gourmand en bande passante. De la même manière que YouTube, qui œuvre dans un tout autre domaine, Pornhub a pris la décision de passer par défaut en définition standard 480p toutes ses vidéos en France.

" Nous comprenons la situation et nous nous conformons à la demande du gouvernement français de réduire la qualité du streaming sur nos vidéos ", a déclaré Corey Price, vice-président de Pornhub. Une mesure qui concerne également YouPorn appartenant au même groupe MindGeek.

Les utilisateurs ont toujours la possibilité de modifier manuellement la qualité des vidéos pour passer en haute définition.

Pornhub dit répondre à la demande du secrétaire d'État au Numérique Cédric 0 d'éviter de mettre les réseaux à rude épreuve alors que de nombreuses personnes font par exemple du télétravail pendant cette crise sanitaire.

D'après les chiffres communiqués par Pornhub, le trafic depuis la France a bondi le 17 mars. Cette date correspond à l'annonce de l'accès gratuit à Pornhub Premium. Les chiffres montrent en tout cas une hausse notable du trafic.

En temps normal, Pornhub est déjà classé par SimilarWeb parmi les sites les plus fréquentés (toutes catégories confondues). En 2019, les États-Unis étaient le pays à l'origine du trafic quotidien le plus élevé pour Pornhub, devant le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la France.