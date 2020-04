Port du masque : une technologie de détection à Cannes

Selon le maire de Cannes, 74 % des Cannois avaient déjà un masque en se rendant le week-end dernier sur trois marchés de la ville. En période de crise sanitaire du Covid-19, c'est un constat dressé dans le cadre d'une expérimentation.

Depuis le 23 avril, les marchés de Forville, Gambetta et La Bocca sont équipés de caméras avec un outil de détection de masques en partenariat avec la startup française en intelligence artificielle DatakaLab.

" Un algorithme permet de détecter les personnes qui portent ou non un masque dans l'espace public à l'aide de petites caméras et de mini ordinateurs qui traitent les images en local ", peut-on lire dans un communiqué (PDF).

DatakaLab assure que la technologie est conforme au Règlement européen sur la protection des données avec leur anonymisation. Il n'y a pas de stockage ou de diffusion des images qui sont traitées et transformées en données en l'espace de 100 ms.

La startup réfute un parallèle avec une technologie de reconnaissance faciale. La solution mise en place est associée à un système d'alerte. " Un SMS ou un email est envoyé aux employés municipaux chargés de la sécurité du lieu pour les informer de l'évolution du port de masque tout au long de la journée. " Un tableau de bord informe à ce sujet.



En fin de semaine, la technologie sera déployée dans les bus de la ville de Cannes (Palmbus). DatakaLab va également tester une analyse des mesures de distanciation sociale.

DatakaLab se présente comme une startup spécialisé dans l'analyse de l'image et le edge computing afin d'extraire des informations depuis des vidéos en temps réel. Elle défend un procédé dit pédagogique et bienveillant pour " promouvoir le port du masque dans l'espace public et en distribuer aux personnes qui en ont besoin. "

Tous les Cannois étaient-il au courant ?