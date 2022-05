La Poste bloque les transferts POP et IMAP de son service Mail

Cela fait quelques jours que les utilisateurs du service email de Laposte.net ne peuvent plus accéder à leurs emails, explications.

Depuis quelques jours, les utilisateurs du service mail de LaPoste éprouvent des difficultés à consulter leurs messages depuis leur logiciel de messagerie ou les applications tierces.

Pas la peine de tenter d'effectuer des réglages ou de changer de logiciel, le problème est identifié et provient directement du service de messagerie de LaPoste.

Depuis quelques jours, LaPoste.net affiche ce message :

"Par mesure de sécurité, les protocoles POP et IMAP sont momentanément fermés. Votre messagerie reste accessible depuis cette page ou par l’application mobile Laposte.net. Nos équipes techniques mettent tout en œuvre pour rétablir le bon fonctionnement du service. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe Laposte.net"

Ce sont des dizaines de milliers de comptes utilisateur qui sont concernés par ces nouvelles mesures visant la sécurisation des données. Il est ainsi devenu impossible de récupérer ses emails via un transfert POP ou IMAP et donc via Gmail, Thunderbird ou quelconque autre logiciel de messagerie externe à celui de la Poste.

On ne sait pas vraiment pourquoi le service de la poste en est venu à cet extrême, il ne semble pas que le service ait fait l'objet d'un quelconque piratage ( les professionnels ont 72h pour déclarer les fuites de données à la CNIL)

Seule solution pour les utilisateurs du service : utiliser le webmail de LaPoste sur le site officiel : https://www.laposte.net. LaPoste a indiqué que la mesure était en place pour une durée indéterminée à ce jour.