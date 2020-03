Coronavirus : la Poste va moins distribuer le courrier et colis

Pour réduire les risques encourus par ses agents, La Poste a pris la décision de réduire la fréquence de distribution du courrier, mais il sera aussi de plus en plus compliqué de déposer un colis en bureau de Poste. En effet, certains bureaux de Poste sont littéralement pris d’assaut, d’autres, au contraire, sont fermés. L’entreprise a décidé de concentrer ses efforts sur l’essentiel dans le but de protéger ses salariés.

La Poste maintiendra donc la distribution du courrier, des colis et des petites marchandises. Cependant, la fréquence de distribution dépendra désormais des effectifs disponibles. Le temps de travail d’un facteur va passer à 4 jours cette semaine, et à 3 jours à partir du 30 mars. Les salariés continueront à percevoir leur salaire habituel comme s'ils travaillaient à plein temps. Le passage du facteur sera moins fréquent, mais vous continuerez donc à recevoir votre courrier et vos colis avec des délais de livraison rallongés.

Les bureaux de poste quant à eux vont réduire la cadence, avec 1 600 bureaux de poste ouverts. Ils s’occuperont désormais des services comme les retraits et dépôts d’espèces, dépôt de chèque et remise de fonds commandée par la Direction générale des Finances publiques.

La Poste restera ouverte à celles et ceux qui souhaiteraient bénéficier de ses services habituels, prise en charge des lettres recommandées, des paquets, le dépôt de colis, l’affranchissement du courrier, etc. Cependant, ces personnes ne seront pas prioritaires et l’attente sera sûrement longue. La Poste réfléchit également à une alternative permettant de venir retirer un colis dans ses bureaux de poste. Elle rappelle également que plutôt que de venir déposer un colis dans une agence, il est possible de le déposer directement dans sa boîte aux lettres.