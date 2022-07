La Poste enterre le Timbre rouge et s'oriente vers le numérique

La situation est historique : la Poste vient d'annoncer la disparition, dès l'année prochaine, du fameux timbre rouge qui garantissait aux utilisateurs la livraison de courrier aux destinataires en 24 heures.

Désormais, les utilisateurs seront systématiquement renvoyés vers la lettre verte, une solution plus écologique avec distribution sous 3 jours.

Le groupe La Poste explique ce choix par la volonté de "répondre à l'évolution des usages de ses clients, réduire son empreinte carbone et pérenniser le service universel postal".

Il faut dire que globalement, le service postal souffre depuis plusieurs années de la montée en puissance des messageries électroniques et paiements en ligne. Le groupe affiche un déficit de 1,1 milliard d'euros sur sa brancher courrier, la disparition du timbre rouge pourrait permettre de réaliser de 100 à 150 millions d'euros d'économies d'ici la fin de l'année 2023.

Car pour assurer le service associé au timbre rouge, La Poste devait assurer des trajets de nuit ainsi que des liaisons aériennes. En supprimant cette option, le groupe estime pouvoir éviter l'émission de 60 000 tonnes de CO2 par an, soit 25% de ses émissions de CO2 pour le transport de courrier.

Quelle alternative ?

Pour les courriers urgents, La Poste prévoit une solution mixte en partie dématérialisée : l'utilisateur pourra se tourner vers l'e-Lettre. Il s'agira pour l'expéditeur d'envoyer son document, jusqu'à 3 feuilles avant 20h sur le site de laposte.fr ou depuis un bureau de poste (via un guichet automatique ou auprès d'un conseiller). Le document sera envoyé au bureau de poste le plus proche du destinataire et sera imprimé et mis sous enveloppe, puis distribué le lendemain, le tout pour un prix de 1,49€ (contre 1,43€ pour l'actuel timbre rouge).

Concernant la lettre verte, elle se voit également modifiée. Si La Poste annonce déjà un maintien du prix actuel du timbre, le délai de livraison passe de 48 à 72h.

La poste explique ces aménagements par un changement des attentes des usagers, qui utilisent désormais le courrier traditionnel pour des envois de moins en moins urgents.

Le timbre vert évoluera également sous sa forme numérique : à compter de l'année prochaine, il ne sera plus nécessaire de les imprimer pour les apposer sur les enveloppes. Chaque timbre créé en ligne sera associé à un code alphanumérique qu'il suffira de recopier sur l'enveloppe pour garantir de son affranchissement.