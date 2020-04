Bon plan Laposte Mobile : 30 Go de data à 9,90 € par mois

Le bon plan du jour concerne La Poste Mobile qui propose une promotion sur son forfait mobile à 14,99 € par mois proposé à seulement 9,99 € par mois, et ce, sans engagement. À noter que ce prix reste valable sans limitation de durée y compris après un an donc !

le forfait inclut :

Appels voix, SMS et MMS illimités en métropole, depuis la métropole vers les DOM, et depuis les zones Europe et DOM/COM vers ces mêmes zones et la France métropolitaine

30 Go de data en France dont 10 Go d'internet mobile en Europe (bloqué au-delà et rechargeable)

Le forfait mobile La Poste Mobile 30 Go à 9,99 € par mois est sans engagement et sans augmentation du prix au bout d'un an.

De plus, le premier mois vous est offert avec le code TOUSCONNECTES la solution idéale pour essayer gratuitement le forfait. Cette offre est valable jusqu'au 14/04.

N'hésitez pas à découvrir les détails des offres mobiles.

