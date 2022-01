Pour Ubisoft, les joueurs ne comprennent pas encore l'intérêt des NFC

Nombreux sont les éditeurs de jeux vidéo à ne pas voir d'un bon oeil l'arrivée des NFT, ces objets virtuels que les joueurs peuvent s'échanger ou se revendre au fil d'un marché bien établi grâce à des certificats de propriété numériques.

Ubisoft a un avis bien différent sur la question et voit dans les NFT un nouveau moyen de proposer du contenu unique aux joueurs... Or, lorsque l'éditeur a lancé sa plateforme Quartz, les critiques ont immédiatement fusé.

L'éditeur ne baisse toutefois pas les bras, et c'est quelque peu agacés que Nicolas Pouard et Didier Genevois, respectivement vice-président de la stratégie et du laboratoire d'innovation du groupe et directeur technique Blockchain, se sont exprimés chez Finder.

Selon eux, les joueurs ne comprennent pas ce qu'un marché secondaire numérique peut leur apporter. Il ne s'agirait ainsi pas d'un outil visant la spéculation, mais de donner aux joueurs la possibilité de revendre leurs objets une fois qu'ils en ont fini avec eux ou qu'ils ont fini de jouer au jeu lui-même. Selon Ubisoft, le système serait bénéfique, mais les joueurs ne le comprendraient pas pour l'instant...

En clair, les joueurs ne seraient pas assez éclairés sur le sujet pour comprendre qu'il ne s'agit pas une fois de plus de monétiser les jeux de façon artificielle... Investir dans les NFTs jusqu'ici proposés sur Gosth Recon Breakpoint serait donc une bonne affaire à croire Ubisoft... Sans commentaires...