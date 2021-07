Si Apple qui évoque systématiquement la sécurité des utilisateurs pour justifier l'absence de marché applicatif tiers sur iOS, l'Union européenne n'est pas dupe et y voit une stratégie visant surtout à limiter la concurrence.

Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne en charge du numérique n'est pas dupe et a récemment répondu à Tim Cook, président d'Apple, que la stratégie anticoncurrentielle de la marque pourrait prochainement être du passé...

Cela fait plusieurs mois qu'Apple est dans le collimateur d'un projet de loi européen qui vise à contraindre la marque à autoriser le side-loading sur ses appareils. Traduction : Apple devra autoriser les utilisateurs à accéder à d'autres canaux que l'AppStore pour télécharger et installer des applications.

Apple a toujours interdit la pratique en se retranchant derrière 2 piliers de défense : la sécurité des utilisateurs et l'aspect économique.

Or, le procès d'Apple contre Epic Games a démontré que c'était surtout l'aspect économique qui était au coeur du débat, et qu'il ne s'agissait pas de protéger les investissements de la marque, mais bel et bien de multiplier les revenus pour répondre aux attentes des actionnaires.

Pour l'UE, Apple utilise l'excuse de la sécurité "comme un bouclier contre la concurrence". Le side loading a toujours eu cours sur Android sans que cela ne pose de problème particulier. Bien évidemment, la sécurité est remise en cause sur certaines plateformes, néanmoins des environnements sains ont pu se créer pour fidéliser les utilisateurs.

Le Digital Markets Act n'est toutefois pas encore bouclé et des modifications pourraient être apportées. L'UE tend ainsi une main à Apple qui aura tout intérêt à concéder quelque peu de terrain sous peine de se voir contrainte à des mesures radicales. Le texte doit encore recevoir les contributions de quelques pays d'Europe ainsi que des législateurs avant de devenir une loi.