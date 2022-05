Pourquoi faut-il inclure des vidéos dans les pages produits ?

Au cours des dernières années, le e-commerce s’est développé à un rythme extraordinairement rapide. De plus en plus, les consommateurs font leurs achats sur internet au détriment des magasins physiques.

La technologie a grandement facilité le processus d’achat d’un nouveau produit. Nous n’avons plus besoin de passer l'après-midi à faire des achats, nous pouvons le faire rapidement en ligne. Mais l'expérience d'achat en magasin a quelque chose que l'expérience en ligne n'a pas : la matérialité.

Dans la vie réelle, nous pouvons faire tourner les objets dans nos mains, examiner de près leurs couleurs et leurs textures, sentir leur poids et imaginer comment ils s'adapteront à notre intérieur. L'achat en ligne ne peut malheureusement pas faire mieux. Néanmoins, les commerces électroniques peuvent se rapprocher de l'expérience en magasin en utilisant de superbes photos, des descriptions détaillées et des vidéos descriptives. C'est ce qui ressort de l'examen des boutiques Shopify les plus performantes, comme Allbirds et PANGAIA.

Pourquoi utiliser la vidéo sur vos pages produit ?

Les gens veulent être sûrs que les produits qu’ils achètent correspondent à leurs attentes. Le marketing vidéo peut aider à combler le fossé entre la vie réelle et le monde virtuel.

Une enquête de RetailDive a ainsi révélé que la possibilité de voir, de toucher et de sentir les produits est l'une des principales raisons pour lesquelles les consommateurs choisissent de faire leurs achats dans un magasin traditionnel plutôt que dans une boutique en ligne.

La vidéo reproduit l'expérience du magasin

Même les meilleures photos de produits, avec des arrière-plans esthétiques, une lumière naturelle éclatante et un appareil photo haute définition ne suffisent pas à restituer les différentes dimensions d’un vrai produit. Les vidéos transmettent plus d’informations qu’une photo. Elles sont les plus proches de l'expérience magasin (en dehors de la dimensionnalité ajoutée par la réalité virtuelle ou même par la réalité augmentée).

Les vidéos de produits favorisent les conversions

L'ajout de vidéos à une boutique en ligne permet aux pages produit de convertir davantage de visiteurs en clients.

Selon une enquête menée par Animoto, 96 % des personnes interrogées trouvent les vidéos utiles lors de l’achat d’un produit en ligne. La même enquête a révélé que 73 % des adultes américains sont plus susceptibles d'acheter après avoir regardé une vidéo expliquant le produit.

D’après Julien Gilles de la Londe, CEO de l’agence de production audiovisuelle Storystellar, les vidéos ont permis d’augmenter de 80% le taux de conversion des clients de l’agence.

La vidéo permet de réduire les retours

En plus d’augmenter le taux de conversion, la vidéo sur une page de vente permet de réduire les retours !

Une enquête a révélé que 22 % des consommateurs ont indiqué que la raison de leur retour était que le produit reçu était différent de sa présentation sur le site marchand. En outre, le taux de retour des achats en ligne est de 30 % ou plus, contre moins de 10 % pour les magasins traditionnels. Plus ils appréhendent un produit, grâce à une description visuelle complète, moins ils risquent de le retourner.

Certaines marques ont réussi à utiliser le contenu généré par les utilisateurs (UGC) pour permettre à d'autres clients de se représenter encore mieux leurs produits. Il peut s'agir d'images et de vidéos, que la marque n'a pas à réaliser soi-même.

Les moteurs de recherche adorent la vidéo

Les pages qui contiennent des vidéos sont des pages sur lesquelles les acheteurs passent plus de temps. Le temps passé sur une page est un indicateur qui montre aux moteurs de recherche la pertinence de la page. Si les acheteurs passent plus de temps sur une page produit et ne rebondissent pas vers Google, cette page peut être mieux classée.

Mais les pages d'un site web marchand ne sont pas les seules à pouvoir être classées sur Google. Si une marque possède une chaîne YouTube, leurs vidéos peuvent apparaître en tête des résultats de recherche grâce à un bon référencement vidéo.