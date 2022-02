Les Français pensent aux voyages pour 2022 et aussi à la high-tech

Pour la société de crédit à la consommation Cofidis et avec l'institut CSA Research, une étude se penche sur les projets des Français pour cette année 2022. Il s'agit de la troisième édition de ce type d'étude. Elle a été réalisée en octobre auprès d'un échantillon d'un millier de personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

En période de crise sanitaire au long cours, de questionnement sur le pouvoir d'achat avec l'inflation et la hausse des prix, il se dégage néanmoins un certain optimisme des Français. Ils sont 54 % à avoir autant de projets pour 2022 que pour l'année précédente (+7 points par rapport à 2020) et 27 % en ont davantage.

Parmi les projets ayant le plus la cote, les voyages se dégagent comme le projet numéro 1 avec 39 % des Français qui envisagent de voyager en 2022. Le budget moyen à allouer aux voyages serait de 2 703 € contre 2 518 € en 2020.

La high-tech aussi dans les projets

Après les voyages, 32 % des Français émettent l'intention de rénover leur logement avec un budget moyen potentiel de 11 521 € (contre 8 487 € en 2020). Suivent la décoration du logement (31 % ; 2 518 €) et les achats de meubles (21 % ; 1 682 €).

Par rapport aux autres projets envisagés en 2022 et notamment les plus gros d'entre eux comme l'achat immobilier et d'une voiture neuve, l'achat de produits high-tech se dégage avec 19 % des suffrages et pour y consacrer un budget moyen de 2 495 €.

Les projets évoqués dans l'étude sont d'une ampleur non négligeable et 74 % des interrogés les prévoient plusieurs mois à l'avance. Certains d'entre eux - et notamment pour la high-tech - peuvent être regardés à l'aune de diverses promotions et autres codes promo pour aider à faire des économies. C'est d'autant plus vrai avec des achats segmentés et sans nécessairement parler de projet de longue haleine.

Tout comme l'automobile du reste dans une certaine mesure, le secteur high-tech pourrait néanmoins occasionner quelques contrariétés avec la fameuse pénurie de composants à l'échelle mondiale dont il reste encore difficile d'entrevoir avec certitude la fin.

Le contexte économique actuel pourrait toutefois peser lourd au final sur la liste des projets des Français pour 2022 de l'étude. Un report à 2023 ?